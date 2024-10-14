Новые российские синглы: Niletto, Артур Пирожков, «Три дня дождя», «Руки Вверх!» и другие

Каждую неделю исполнители и музыканты радуют окружающий мир тысячами новых песен и релизов. Звук Медиа старается разобраться в этом вечно бурлящем музыкальном потоке и выбирает интересное, примечательное, любопытное. Возможно, что-то из новинок пополнит и ваш собственный плейлист!

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Migrant, Veigel — Сердце отдай

Явно вдохновляющийся творчеством Бэриала и ему подобных анонимных деятелей британского бас-сообщества, музыкант Migrant скрывает свое имя, но не лик. Вместе с певицей Veigel он написал довольно лиричную тему про любовь, начитывая под спотыкающийся тустеповый бит слова про чувства и взаимоотношения. В итоге получилась симпатичная, но не выдающаяся работа, которая некоторым напомнила трек Aarne и Bushido Zho «Veuve Clicquot».

Простоквашино, NILETTO — Подход

«Союзмультфильм», кажется, продолжает развивать вселенную «Простоквашино». В этот раз в коллаборации с Niletto, который записал песню, претендующую на роль нового гимна физкультурников. По задумке автора под эту песню учителя физкультуры должны вдохновлять учащихся стремиться к новым спортивным победам. Композиция стала саундтреком к новой серии «Простоквашино», посвященной занятиям спортом.

© Страница Александра Реввы в VK

Артур Пирожков — Делай все

Артур Пирожков правдоподобно играет роль мужчины-абьюзера — находит подходящую себе женщину, которой разрешает делать все что угодно. Правда, с одной поправкой: главное — чтобы это нравилось ему самому. Из произведения не совсем понятно, насколько эта песня шутливая, — на обложке сингла исполнитель почему-то стилизован под Кощея Бессмертного.

ЛСП — Бриллианты

Белорусский исполнитель с новой песней заполучил если не бриллиант, то как минимум хорошее произведение, с которым сможет поднять и прокачать концертную площадку. Склоняя и рифмуя на разные лады титульное слово, ЛСП немного грустит по уходящей молодости, но все-таки радуется своей богемно-гламурной жизни и успеху.

Красное дерево, Кравц — Небо с нами

Рэп-группировка «Красное дерево» и рэп-исполнитель Кравц не отступают от своего брутального гангста-имиджа — в новом произведении фигурируют и «братья», и «патроны». Но это все скорее иносказательно говорит о хронической усталости героя, который многое видел, многое знает и в курсе про то, чем сердце успокоится.

Bahh Tee, Idris & Leos — Роднее, чем ты

Красиво упакованная песня про любовь в исполнении трех жгучих красавчиков. Любовь того типа, когда до мужчины внезапно доходит простая мысль, что женщина с ним рядом — самый родной человек и что будет, если она вдруг из его жизни внезапно исчезнет. Из самой песни, точнее из ее припева, в народ вполне может уйти специфическое произношение слова «поезда».

Три дня дождя и Сергей Бобунец — Три дня до вечности

Такое было, есть и будет — молодые популярные артисты отдают дань уважения немолодым известным и наоборот. На бизнес-языке это иногда называют «кросс-опылением» — так музыканты расширяют свою потенциальную аудиторию. В этот раз совпадение скорее гармоничное — скорее всего, слушатели «Три дня дождя» и «Смысловых галлюцинаций» (лидером которых был Сергей Бобунец) в курсе про музыку этих коллективов. В итоге обе версии двух известных хитов получились и красивыми, и душевными. Видно, что этот проект делался по любви с обеих сторон.

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Руки Вверх! — Студент 2024

Кажется, 2024-й войдет в историю как год широкомасштабного возвращения русской народной группы «Руки Вверх!». Стадионные солдауты, вышедший на экраны байопик, старые хиты из новых китайских машин — подпевают и стар и млад. Сергей Жуков прямо сейчас переделывает ранние нетленки на новый лад, а пока в своей стилистике переосмысляет один из главных своих хитов — «Студент» (оригинал был записан 30 лет назад). Слова, ритмы и звуки — новые, но настроение и задор — прямо как раньше!

Dereza — Конь-огонь

Представьте себе несущийся на всех скоростях рейв, на который неожиданно заявляются Army of Lovers вместе с Пауком из «Коррозии металла» и казачьим хором. Примерно такое же чувство появляется от прослушивания новой песни Dereza — энергичной настолько, что возникает ощущение, будто под капотом спрятан атомный реактор. В нынешние времена, когда никто особо не стремится к яркости и животворной энергетике, уже одно такое можно засчитывать за УТП — уникальное торговое предложение.

panacea’, Настя Кирсанова — Выше и выше

Молодые нижегородские артисты panacea’ и Настя Кирсанова после относительного успеха их предыдущей совместной работы «Вроде как счастлив» продолжают развивать тему лиричных мечтаний и исканий, всматриваться в небо, приближаться к солнцу и мечтать. Мечтать так, как можно только в молодости. Все это проходит под симпатичное музыкальное оформление, очень теплое, можно даже сказать, интимное и человеческое.

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