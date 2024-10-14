Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

Катя Лель официально отказалась от иска к шоумену Отару Кушанашвили, которого обвиняла в высмеивании. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката певицы Татьяну Галанцеву.

В сентябре артистка подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тогда Лель заявила, что Кушанашвили распространяет порочащую ее репутацию информацию в роликах на YouTube. Недавно сообщалось, что первое судебное заседание по иску должно было состояться 14 октября.

«Суд принял отказ и вынес решение о прекращении искового производства. Самой Екатерины на заседании не было. На заседании присутствовали лишь представители истца и журналисты», — сказала Галанцева.

Ранее стало известно, что Катя Лель рассказала о помощи инопланетян людям.