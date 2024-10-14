Кушанашвили заявил о победе над раком

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал журналистам, что «победил рак», выписывается из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и вместе с женой отправляется домой. Об этом пишет Super.ru.

Журналист пояснил, что «на свободу из центра Блохина» выходит человек, про которого говорят разное, «как хорошее, так и безобразное».

По его словам, он выезжает из клиники. Это означает, что он все же «победил рак».

«Я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет», — подчеркнул Кушанашвили.

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Ранее телеведущий поблагодарил хирурга и реаниматолога за профессионализм при проведении операции по удалению опухоли, заявил, что «99 человек из 100 при таких раскладах не выживают».