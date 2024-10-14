Сынхан все же покинет K-pop-группу RIIZE

Участник южнокорейского бойз-бэнда RIIZE Сынхан все-таки уйдет из коллектива. Об этом стало известно менее чем через 48 часов после объявления о его возвращении.

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Wizard Production, подразделение лейбла SM Entertainment, в своих соцсетях сообщило, что недавнее решение вернуть Сынхана в состав RIIZE вызвало у многих фанатов замешательство. Сам артист неоднократно выражал желание покинуть группу ради остальных участников и поклонников. Из уважения к айдолу присоединение его к секстету отменяется. Компания пообещала поддерживать певца в его будущих начинаниях.

Сам Сынхан опубликовал написанное от руки письмо, в котором признался, что чувствовал беспокойство и сожаление по поводу своего камбэка, так как не хочет причинять боль аудитории RIIZE. Музыкант попросил прощения у фанатов и поблагодарил лейбл за второй шанс.

В ноябре 2023-го исполнитель взял перерыв в карьере из-за его просочившихся в сеть фотографий с девушкой в отеле и последовавших за ними обвинений в неподобающем поведении. После новости о его воссоединении с бойз-бэндом слушатели коллектива устроили протест и окружили штаб-квартиру SM Entertainment в Сеуле похоронными венками.