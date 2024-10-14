Продюсер объяснил «тайное» выступление Орбакайте с Руссо

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певица Кристина Орбакайте выступила с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае ради «хорошего гонорара». Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что частное мероприятие, на котором выступили Орбакайте, Киркоров и Руссо, прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Утверждалось, что одним из важных условий стал запрет съемки выступления Орбакайте. Также якобы не разрешалось снимать певицу с другими артистами.

При этом в сентябре появилась информация, что Орбакайте якобы отказалась исполнять с Руссо их совместные песни на другом частном мероприятии в Дубае. Сам Руссо заявлял Telegram-каналу SHOT, что у него не было контактов с Орбакайте и они «не пересекались на каких-то концертных площадках».