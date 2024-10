Экс-солистка Nightwish рассказала о первом впечатлении от Within Temptation

По словам бывшей вокалистки финской группы Nightwish, впервые услышав нидерландский симфоник-метал-коллектив, она отметила ангельский голос солистки.

«Мне казалось, я знаю ее вечность <…> Шарон и я, должно быть, пережили очень много похожих вещей», — поделилась Тарья в парном интервью с ден Адель для Metal Hammer.

Шарон, в свою очередь, призналась, что была поражена, первый раз увидев Nightwish на сцене, и назвала Турунен «дивой».

В 2014-м Тарья и Within Temptation выпустили совместный сингл «Paradise (What About Us?)», вошедший в альбом голландцев Hydra.

В сентябре Nightwish с Флор Янсен в роли вокалистки выпустили десятую пластинку Yesterwynde. Подробнее о ней — в нашем материале.