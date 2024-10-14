Григорий Лепс рассказал о страшном заболевании
У певца Григория Лепс ранее начался некроз поджелудочной железы. Артист угодил в больницу и почти год не выступал. По словам Григория, в клинике он провел полгода. Врачи буквально вытащили его с того света.
«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились. Спасибо врачам, я их иногда встречаю. Просто повезло», - говорит Лепс.
После выздоровления Лепс, по его словам, не притрагивался к спиртному десять лет, пишет "КП".
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Еще одно слабое место артиста – голосовые связки.
«Я сделал четыре операции под общим наркозом на голосовые связки, потому что петь я уже не мог, настолько был изношен аппарат. Он и сейчас дает сбои, если ты его перегружаешь. А на те периоды времени, когда я отваживался делать операции, его практически не было. Мы его восстанавливали заново», - признался певец.