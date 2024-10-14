Дмитрий Харатьян решил стать музыкантом

В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х «ВИА „Васильки“». Одну из главных ролей в сериале исполнит актер Дмитрий Харатьян.

По сюжету, четверо друзей организуют ансамбль и быстро становятся известными музыкантами, завоевав любовь и уважение фанатов. У лидера группы начинается роман со студенткой журфака. Но на пике славы коллектив внезапно исчезает, и спустя 45 лет найти и собрать на сцене всех его участников хотят уже дочки и внук студентки из семидесятых.

Сценарий, как пояснил Харатьян, сыгравший лидера группы, перекликается с его биографией.

«Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на „Мосфильме“, получил свою первую роль мальчика с гитарой в „Розыгрыше“. Но я не бросил это занятие — сейчас у меня свой коллектив», — пишет mk.ru.

Большую роль в сериале играет музыка. За ее создание взялся лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Он написал 12 песен — некоторые из них участники группы исполняют во время съемок.

Съемки картины пройдут в Москве. Помимо Дмитрия Харатьяна, в проекте задействованы Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие.

Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались съемки драмы «Карузо» о блокадном Ленинграде. Его снимет 26-летний сын Дмитрия Харатьяна.