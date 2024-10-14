Журналистка Ксения Собчак в понедельник, 14 октября, прокомментировала пост певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, где он сообщил об официальном разводе со своей бывшей супругой Еленой Мартыновой.

По ее словам, от этой публикации есть «противное и липкое ощущение».

— С другой стороны — все это похоже на хвастовство и позирование. И не кого-то, а главного патриотического певца страны, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ярослав Дронов 14 октября опубликовал в Сети свидетельство о расторжении брака со своей супругой Еленой Мартыновой. Сообщается, что процедура развода прошла 13 октября. Это следует из документа, опубликованного артистом в своем Telegram-канале.

SHAMAN рассказал о своем восприятии развода. По его словам, занятость и несовпадающий график работы не оставили паре времени на личную жизнь. Его жена подтвердила, что решение о разводе принималось совместно и никаких претензий в сторону мужа нет.

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