Названа дата выхода дебютного сольного альбома Джина из BTS

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин выпустит свою первую сольную пластинку в ноябре. У его коллег по коллективу сольные студийники уже выходили.

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Подробная информация об альбоме появится вскоре после ее подтверждения, сообщает Soompi со ссылкой на лейбл музыканта Big Hit Music.

Джин дебютировал сольно с синглом The Astronaut в октябре 2022-го. Трек был написан совместно с британской поп-рок-группой Coldplay.

На днях артист представил полную версию песни Super Tuna и клип на нее. Минутный фрагмент композиции увидел свет еще в 2021 году.