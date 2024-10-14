Ирина Болгар опубликовала видео с Павлом Дуровым и их детьми

Ирина Болгар, которая заявляет, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) видео с их семейным времяпрепровождением. На нем девушка показала, как бизнесмен с их детьми сидят за столом в доме, едят и листают журнал.

Ранее представитель Павла Дурова опроверг заявления Болгар о том, что они были парой и что она является матерью его троих детей. По его словам, девушка предъявляла личные права на миллионы долларов алиментов, выплаченных бизнесменом. Также было уточнено, что Ирина Болгар использовала эти средства для приобретения предметов роскоши, а не на содержание детей.

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В ответ на это девушка утверждала, что у нее сохранились фотографии и переписка с Дуровым за десять лет их совместной жизни. Она заявила, что готова предоставить эти материалы в подтверждение своих слов. Болгар также указала на наличие нотариально заверенных договоров, которые дают ей право расходовать 150 тысяч евро ежемесячно по своему усмотрению.