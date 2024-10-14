Режиссер Твердовский рассказал о возвращающихся из-за рубежа коллегах

Режиссер Иван Твердовский рассказал ТАСС, что сам никогда не планировал покидать Россию, как это сделали многие его коллеги, которые сейчас начинают возвращаться и говорить, что хотят работать в РФ.

"У меня были однозначные планы на то, что я остаюсь в России. Я хочу жить в ней, работать и снимать свои фильмы. Наверное, это такой какой-то ключевой момент, когда нужно было принять решение. Либо ты со своей страной, либо нет. Не может быть какой-то двоякой позиции. Я не колебался, потому что я остался. Я даже никуда не уезжал, когда мобилизация началась. У меня не было мыслей, когда даже вокруг тебя очень многие коллеги уезжают. Я не осуждаю их выбора. Но часто видно сегодня, когда они начинают возвращаться, например, и говорить: "Ой, я так хочу снова здесь жить и работать", - сказал Твердовский.

Он также добавил, что не жалеет о сделанном выборе и с удовольствием работает и строит профессиональные планы.

Ранее Твердовский в беседе с ТАСС рассказал, что западные киностудии отказались от сотрудничества в феврале 2022 года.