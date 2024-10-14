Орбакайте выступила с Киркоровым и Руссо в Дубае

Певица Кристина Орбакайте спела с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Shot, после провального тура по США дочь Аллы Пугачевой перестала отказываться от выступления со старыми знакомыми по российской сцене.

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По информации канала, частное мероприятие прошло вчера, 13 октября, в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена артистов держались в секрете, а важным условием вечеринки было не снимать выступление Орбакайте и ее нахождение рядом с российскими коллегами.

В конце сентября Shot сообщал, что Орбакайте отказалась петь с Руссо, который после начала спецоперации продолжил жить в РФ. На одном из корпоративов в Дубае певица в последний момент отказалась выходить на сцену с коллегой, нарушив договоренности. Несмотря на недовольство организаторов, дочь Пугачевой получила полный гонорар в 50 тысяч евро (около 5 млн рублей).

В публикации отмечается, что Орбакайте могла изменить свое решение из-за низкого спроса на выступления в США и Канаде. Билеты на тур плохо продавались — желающих послушать старые хиты певицы почти не нашлось.