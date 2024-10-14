Выручка компании Данилы Козловского в РФ обвалилась

Telegram-канал Mash сообщает, что за 2023 год выручка кинокомпании Данилы Козловского упала на 70 процентов. Ранее эта студия выпустила фильмы «Статус: свободен», «Тренер», «На районе», «Чернобыль» и сериал «Карамора».

По данным Mash, в 2021-м на балансе кинокомпании было 700 миллионов рублей. В 2023-м году выручка упала до 213,2 миллиона, утверждает Telegram-канал. Издание отмечает, что в 2023 году чистая прибыль компании составила 7,4 миллиона, а на ее балансе было 340,4 миллиона рублей.

В мае Козловский сообщил, что выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину. Козловский заявил, что суд постановил признать несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные Бородиным.

Сообщалось, что речь, в частности, идет о якобы имевших место призывах к митингам и протестам. По словам актера, суд обязан Бородина выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации.