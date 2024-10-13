Украинцы атаковали соцсети Джаредо Лето за его слова о выступлении в РФ

Джаред Лето выступал со своей группой 30 Seconds To Mars в Сербии. Оказалось, что на его концерт пришло много россиян. Музыкант, увидев такое количество поклонников из РФ, заявил, что хочет встретиться с ними уже в их стране, когда все «проблемы» закончатся, пишет 5 Канал.

«Вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — сказал артист.

Соцсеть Лето буквально захлестнул шторм негативных высказываний от хейтеров из Украины. Певца начали оскорблять и объяснять, что на Украине не ждут тех, кто хочет выступать в Москве.

Недавно певец Джаред Лето рассказал, как едва не стал банкротом из-за многомиллионного долга. По его словам, после выпуска второго альбома «A Beautiful Lie» его рок-группа Thirty Seconds to Mars оказалась должна лейблу EMI более 2,7 млн рублей.

Тот период, когда Thirty Seconds to Mars была на пике славы, но без гроша в кармане, Лето назвал сумасшедшим. Он признался, что сейчас ему приятно оказаться «уже по другую сторону».