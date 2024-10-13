Названа дата рассмотрения иска Лель к Кушанашвили

Иск Кати Лель к Отару Кушанашвили будет рассмотрен Тушинским судом Москвы 14 октября.

Певица была возмущена высказыванием журналиста, попросившего ее «остановиться».

В одном из интервью она объяснила успех старой композиции «Мой мармеладный», который стал вирусным в соцсетях «замыслом высших цивилизаций». Кушанашвили высмеял это заявление.

Правда, позднее Кушанашвили извинился перед певицей. Об этом информирует РИА Новости.

Лель обратилась в суд с претензией - слова Кушанашвили наносят ей репутационный вред. Также она требовала, чтобы суд заставил его удалить ролик на YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сказанное и взыскать деньги за моральный ущерб.

После извинений больного раком журналиста адвокат певицы Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила что 14 октября Тушинский суд Москвы рассмотрит отказ певицы от иска к шоумену Отару Кушанашвили, но окончательное решение будет принимать судья.

Отар Кушанашвили борется с онкологическим заболеванием. После экстренной госпитализации в июне он перенес две операции, несколько химиотерапий.