СМИ: у Ливанова осложнение после операции

У Василия Ливанова, предположительно, развивается осложнение: загноилась послеоперационная рана. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из других изданий.

Сообщается, что это может быть опасным на фоне возраста актера и состояния его здоровья.

Сегодня же старший сын Василия Ливанова Борис в разговоре с журналистами заявил, что с его отцом все хорошо. Он процитировал произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Все хорошо. «Не читайте до обеда советских газет»», — сказал Борис.

Состояние артиста – средней тяжести. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но уже вышел из медикаментозной комы.

Василий Ливанов, Шерлок Холмс советского и российского кинематографа, 28 сентября был госпитализирован с проблемой с сердцем. За свою долгую и плодотворную карьеру актер сыграл в более чем 40 фильмах.