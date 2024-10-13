Топурия высказалась о чувствах к Пугачевой

Кети Топурия относится к Алле Пугачевой с большим уважением и испытывает к народной артистке России прекрасные и теплые чувства. Об этом певица рассказала в беседе с журналистами news.ru.

«Люблю. Любим очень! Все!» — сказала Кети.

Она подчеркнула, что уже много лет выступает с композицией «Так же, как все», которую пела Алла Борисовна.