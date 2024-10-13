Певица Пэрис Хилтон предстает неоновой бабочкой в клипе на трек ADHD

Поп-артистка Пэрис Хилтон поделилась видеоклипом на композицию ADHD. Трек вошел в ее второй альбом Infinite Icon, увидевший свет в этом сентябре. Ролик срежиссировал Брайан Зифф, известный в основном фэшн-фотографией.

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Ролик не обладает сюжетом, но певица предстает в различных неоновых декорациях — в том числе с крыльями бабочки. По мере того, как сцены меняют друг друга, Хилтон делится своим опытом жизни с диагнозом СДВГ («Синдром дефицита внимания и гиперактивности»). Невзирая на трудности, артистка все же приходит к выводу, что это расстройство может стать супер-силой, если отнестись к нему правильно.

По словам Хилтон, видео демонстрирует, как «хаос может превратиться в ясность». Певица также отметила, что найти красоту можно «даже в урагане». Ее слова цитирует Billboard.

Ранее о своем желании экранизировать мемуары Пэрис Хилтон заявила актриса Дакота Фэннинг.