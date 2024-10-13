Гитарист Iron Maiden Эдриан Смит раскрыл, какую песню любит исполнять вживую

Композиция вошла в последний на данный момент альбом Iron Maiden «Senjutsu», вышедший в 2021 году.

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Музыкант отметил, что ему нравится, как публика реагирует на открывающий аккорд, — простой перебор на акустической гитаре. По его словам, гости концерта просто затихают и гадают, что грядет дальше. Как передает Blabbermouth, Смит также ценит возможность проявить себя: благодаря тому, что ему не приходится торопиться, он может вложить в партию «больше чувства».

Гитарист подчеркнул, что нынешний тур The Future Past — один из его самых любимых в карьере Iron Maiden, так как сейчас у него «много соло».

Ранее монгольская рок-группа The HU выпустила кавер ну одну из известнейших песен британской группы.