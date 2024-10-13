Басков ответил на вопрос о своей свадьбе

Николай Басков был почетным гостем на празднике телеканала «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце. Накануне дня рождения певца (15 октября Николаю исполнится 48 лет) он ответил на вопросы журналистов «Комсомольской Правды» о личном.

Так, Басков признался, что не хочет пышных торжеств, и свой день рождения планирует отметить «узким кругом». А вот через два года, когда будет круглая дата, собирается встречать юбилей с размахом.

С холостяцкой жизнью обладатель «золотого голоса» планирует расстаться не раньше, чем окончательно устроит быт. Недавно Николай Басков купил загородный дом. И все еще занят его благоустройством.

«Будет свадьба. Дайте только дом достроить. Я смотрел разные дома и понял, что ничего грандиозного мне не надо, хочу деревенский дом. Мои бабушка и дедушка жили в деревне, у меня в память врезалось это замечательное хозяйство - куры, овцы, гуси. Ты просыпаешься утром и бежишь в курятник, берешь свежее яйцо, делаешь из него омлет. Хочу эко-дом, в котором бы все дышало. Чтобы это было из дерева. И чтобы на участке была возможность завести свою маленькую ферму для семьи. Чтобы были свои продукты, овощи, фрукты», - объяснил певец.

Ранее Николай Басков принял участие в театральной постановке Михаила Барщевского. Певец стал «секретным гостем», который появился на сцене в разгар спектакля. Зрители смогли задать ему вопросы о жизни и отношениях. По словам Баскова, он не знал, что существуют такие форматы перфоманса.