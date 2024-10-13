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Наташа Королева рассказала, что делать, чтобы не «превратиться в тетку»

В последнее время Наташа Королева значительно похудела и прекрасно выглядит. На мероприятии в Кремлевском дворце, где телеканал «Муз-ТВ» отмечал свой день рождения, журналисты «Комсомольской Правды» попросили певицу поделиться секретами удачной ликвидации лишнего веса.

Наташа Королева рассказала, что делать, чтобы не «превратиться в тетку»
© РИА Новости

Наташа не стала уповать на препарат для диабетиков, который сейчас принимают многие ее коллеги по цеху. Она предпочла более трудный, но и более здоровый путь.

«Занимаюсь спортом, пересмотрела питание. Мне тренер помогает, осваиваем сейчас виброплатформу (тренажер для похудения: ред.). Говорить о том, что я стремительно похудела, нельзя. Но несколько килограммов действительно ушло. Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», - объяснила звезда.

Певица Наташа Королева заявила, что следит за своим здоровьем, чтобы «шкурка выглядела достойно», поскольку ей уже 51 год. По ее словам, она регулярно проходит медицинские исследования и скрининги.