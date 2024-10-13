Наташа Королева рассказала, что делать, чтобы не «превратиться в тетку»

В последнее время Наташа Королева значительно похудела и прекрасно выглядит. На мероприятии в Кремлевском дворце, где телеканал «Муз-ТВ» отмечал свой день рождения, журналисты «Комсомольской Правды» попросили певицу поделиться секретами удачной ликвидации лишнего веса.

Наташа не стала уповать на препарат для диабетиков, который сейчас принимают многие ее коллеги по цеху. Она предпочла более трудный, но и более здоровый путь.

«Занимаюсь спортом, пересмотрела питание. Мне тренер помогает, осваиваем сейчас виброплатформу (тренажер для похудения: ред.). Говорить о том, что я стремительно похудела, нельзя. Но несколько килограммов действительно ушло. Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», - объяснила звезда.

Певица Наташа Королева заявила, что следит за своим здоровьем, чтобы «шкурка выглядела достойно», поскольку ей уже 51 год. По ее словам, она регулярно проходит медицинские исследования и скрининги.