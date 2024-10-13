Алсу раскрыла, как развод повлиял на ее творчество

Певица Алсу призналась в беседе с Super, что в ее жизни стало больше творчества после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

"У меня появилось больше желания и настроения заниматься любимой музыкой", — поделилась певица.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова. 15 ноября пройдет суд о разделе имущества между бизнесменом и певицей. Подробности будущего заседания неизвестны.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

23 сентября Алсу намекнула, что ее бывший муж является нарциссом.

Алсу сделала неожиданное заявление после скандала с разводом

На фоне скандала с Абрамовым и его адвокатом Алсу опубликовала скриншоты со статьями, почему нарциссы разрушают репутацию бывших партнеров. Певица подчеркнула отрывок, где объясняется поведение таких людей потерей контроля над другим человеком.