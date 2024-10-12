Королева призвала беречь себя в кармический год

Российская певица Наташа Королева призвала россиян пережить кармический 2024 год, в который люди отвечают за свои поступки за предыдущие годы, сообщает корреспондент NEWS.ru с празднования дня рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. Артистка также посоветовала следить за своим здоровьем после 50 лет.

2024 год, говорят, кармический, так что берегитесь: разводы, болячки и всякие траблы просто выходят наружу. Надо этот год пережить, так что будьте аккуратны. <...> Мы [с Тарзаном] активно занимаемся своим здоровьем. После полтинничка рекомендую это делать регулярно, — призналась Королева.

Кроме того, Королева рассказала, что не доверяет народной медицине. Она объяснила, что опыт 90-х ей говорит о том, что лучше обращаться за помощью не к целителям, а докторам.

Другая гостья праздника, певица Зара, призналась, что доход звезд шоу-бизнеса такой же, как у обычных смертных. Так она прокомментировала инициативу Госдумы об установлении лимита на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета. По ее словам, артисты платят за создание песен, аранжировок, видеоклипов, налоги, покупают наряды себе, балету. Огромное число людей, как призналась Зара, находятся на зарплате у артистов.