Shaman сказал, что он не одинок - с ним вся Россия

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman, заявил, что после развода не одинок, потому что с ним вся Россия.

Также в беседе с корреспондентом телеграм-канала SHOT певцу задали вопрос, какой должна быть девушка, чтобы ему понравиться. 32-летний Ярослав ответил, что понял – внешность не главное и он теперь больше обращает внимание на то, чтобы с партнером был душевный коннект.

Затем музыкант передал привет Екатерине Мизулиной.

Ранее пиарщик Елена Мартынова подтвердила слухи о разводе с Дроновым. Девушка призналась, что это было их совместное решение. Мартынова назвала расставание с артистом верным шагом.