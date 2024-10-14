Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, опубликовал свидетельство о расторжении брака со своей женой Еленой Мартыновой. Подтверждение развода появилось в Telegram-канале исполнителя.

26 сентября Дронов заявил, что разводится со своей женой, медиаменеджером Еленой Мартыновой. Он признался, что причиной разрыва стал сложный график работы и высокий уровень занятости. При этом певец подчеркивал, что после развода он не будет одинок, так как с ним «вся Россия».

© Telegram-канал "Shaman"

Сегодня Ярослав Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака, согласно которому развод был официально оформлен 13 октября в ЗАГСе Москвы.

Shaman приобрел особую популярность после начала спецоперации на Украине, благодаря патриотическим песням «Встанем» и «Я русский». В июле 2024 года президент России Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».