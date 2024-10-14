В МИД Украины назвали оскорбительным обещание музыканта Джареда Лето выступить в России после завершения украинского кризиса. Об этом сообщается в аккаунте министерства в соцсети X.

Ранее Лето, лидер группы Thirty Seconds to Mars и обладатель премии «Оскар», выступил в Белграде в рамках мирового тура. Во время концерта он спросил, сколько в зале зрителей из Сербии, а сколько - из России. Оказалось, что россиян гораздо больше.

«Мы скучали по вам, ребята, вы это знаете. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву, в Киев. Мы будем зажигать и веселиться вместе со всеми, как это и должно быть», - заявил Лето.

Украинцы атаковали соцсети Джаредо Лето за его слова о выступлении в России

В МИД Украины заявили, что слова Лето об «ощущении русской энергии» и его желании выступать в России - «оскорбление» для украинцев.