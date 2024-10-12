Massive Attack отменили осенний тур по США

Культовая трип-хоп-группа Massive Attack объявила в своих социальных сетях об отмене тура по США, который должен был начаться менее чем через неделю, 17 октября. Причиной такого решения послужили «непредвиденные обстоятельства».

Концерты должны были пройти в Атланте, Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке. Группа также отменила свое выступление на фестивале III Points Music Festival в Майами, пишет Brooklyn Vegan.

В туре, который должен был стать первыми гастролями коллектива в США с 2019 года, ранее было заявлено участие Элизабет Фрайзер из Cocteau Twins, Хораса Энди и группы Young Fathers.

Будут ли концерты Massive Attack перенесены на следующий год, пока неизвестно.

Ранее Jane’s Addiction отменили все оставшиеся шоу реюнион-тура после случившейся в Бостоне потасовки на сцене между участниками группы.