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Massive Attack отменили осенний тур по США из-за «непредвиденных обстоятельств»

Культовая трип-хоп-группа Massive Attack объявила в своих социальных сетях об отмене тура по США, который должен был начаться менее чем через неделю, 17 октября. Причиной такого решения послужили «непредвиденные обстоятельства».

Massive Attack отменили осенний тур по США
© Go.zvuk.com

Концерты должны были пройти в Атланте, Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке. Группа также отменила свое выступление на фестивале III Points Music Festival в Майами, пишет Brooklyn Vegan.

В туре, который должен был стать первыми гастролями коллектива в США с 2019 года, ранее было заявлено участие Элизабет Фрайзер из Cocteau Twins, Хораса Энди и группы Young Fathers.

Будут ли концерты Massive Attack перенесены на следующий год, пока неизвестно.

Ранее Jane’s Addiction отменили все оставшиеся шоу реюнион-тура после случившейся в Бостоне потасовки на сцене между участниками группы.