СМИ: Самойлова купила для своей козы кофточку за 78 тысяч рублей

Оксана Самойлова, как и вся семья рэпера Джигана, включая его самого, в восторге от нового питомца – юной козочки, которую они назвали Мими. Животное живет с ними в доме, спит на диване и лакомится с хозяйского стола.

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А еще козочке надевают памперсы и наряжают в разные кофточки. Как пишет Gazeta.ru, Оксана Самойлова выложила в микроблог фотографию спящей козы. На Мими брендовый кардиган. Подобный свитер для собак стоит 750 евро (около 78,8 тысяч рублей)

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В сентябре Джиган и Оксана Самойлова установили особняк для кур в саду. Модель выложила фото, где показала белую постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры.

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