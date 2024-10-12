Стало известно, как сейчас выглядит могила Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище столицы. Рядом расположены могилы многих известных людей - Вадима Абдрашитова, Валентина Гафта, Эдуарда Успенского… Но надгробие звезды сериала «Моя прекрасная няня» выделяется тем, что утопает в цветах.

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Журналисты «Московского Комсомольца» переговорили с работниками кладбища. По их словам, могила Заворотнюк является одной из самых востребованных среди посетителей. Каждый день сюда постоянно приходят поклонники и несут цветы.

«За могилой Насти ее родные ухаживают регулярно. Здесь часто видят и мужа Анастасии Петра Чернышева, и ее маму. Приезжают и дети актрисы. На Петра больно смотреть: на нем, когда он приезжает, лица нет. Если бы все близкие так почитали память своих усопших родных, то на кладбищах не было бы ни одной заброшенной могилы», - говорит одна из работниц.

Близкие и друзья актрисы занимаются выбором памятника. По традиции, его устанавливают через год после смерти человека. Так что памятник должен появиться к следующему лету.

Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве, сами похороны прошли на Троекуровском кладбище.