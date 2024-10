Женская группа XG выпустила трек IYKYK и клип на него

Японский герл-бэнд Xtraordinary Girls (XG) представил слушателям новый сингл под названием IYKYK. Трек станет частью их второго мини-альбома AWE, выход которого намечен на 8 ноября. На песню также вышло музыкальное видео.

© Звук

Название трека — это аббревиатура от повторяющейся в песне фразы «If you know, you know» (в пер. с англ. — «Если ты знаешь, ты знаешь»).

В новом сингле XG поют о том, что они хотят раздвинуть границы возможного и исследовать вселенную, которая лежит за пределами скорости света. В клипе можно увидеть, как девушки попадают в сюрреалистический мир грез.

Группа XG была сформирована южнокорейским лейблом XGALX. Девушки дебютировали 18 марта 2022 года с сингловым альбомом Tippy Toes. Слушатели могут знать группу по песням Shooting Star (2023), Grl Gvng (2023) и Woke Up (2024).

Ранее K-pop-группа aespa выпустила сингл-альбом из сольных треков участниц SYNK: PARALLEL LINE.