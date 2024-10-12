Писатель Туре рассказал, что Канье Уэст сам спродюсирует альбом Bully

Писатель и по совместительству музыкальный журналист Туре сообщил, что новый лонгплей Bully американского рэпера Канье Уэста будет спродюсирован «на 100%» им самим. Информация о том, какие треки войдут в альбом и когда пластинка увидит свет, пока держится в секрете.

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Работа Канье Уэста над следующим альбомом проходит в необычных условиях, так как он пишет музыку в номере токийского отеля, а не в студии звукозаписи.

Также стало известно, что новый проект Йе будет концептуальным, уточняет издание Compleх со ссылкой на слова Туре.

Канье анонсировал альбом Bully во время своего концерта в Китае в конце сентября. Тогда же он представил свою новую песню Beauty and the Beast, которая официально пока еще не вышла.