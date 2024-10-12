The Cure проведут презентацию нового альбома с бесплатной прямой трансляцией

Рок-группа The Cure анонсировала в своих соцсетях презентацию нового лонгплея Songs Of A Lost World. Она пройдет в день выпуска пластинки, 1 ноября, в Лондоне. Для фанатов, которые не смогут прийти на шоу, будет проведена бесплатная прямая трансляция на YouTube.

Поклонники группы впервые услышат живое исполнение всех песен из нового альбома. В лонгплей Songs Of A Lost World войдут восемь треков, два из которых уже увидели свет — Alone (2024) и A Fragile Thing (2024).

Грядущая пластинка станет первым полноформатником The Cure за 16 лет. Последний альбом 4:13 Dream коллектив выпустил в 2008 году.

Ранее фронтмен группы Роберт Смит рассказал, почему работа над новым лонгплеем так затянулась.