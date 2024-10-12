Олли Александер из Years & Years анонсировал выход сольного альбома

Экс-фронтмен группы Years & Years Олли Александер объявил о выходе сольного лонгплея Polari, который станет первым полноформатником, выпущенным певцом под собственным именем. В преддверии релиза артист также представил новый сингл Cupid's Bow.

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В создании альбома принял участие продюсер Дэнни Л Харл, известный по работе с Charli XCX, Дуа Липой и Кэролайн Полачек. Будущий лонгплей, выпуск которого намечен на 7 февраля 2025-го, вдохновлен новаторами в области электропопа и рока, пишет NME.

Polari будет состоять из 13 треков. В их число войдет и композиция Dizzy, с которой Олли Александер представлял Великобританию на «Евровидении-2024».

Изначально певец прославился как участник коллектива Years & Years. Однако к 2021 году он остался единственным постоянным музыкантом проекта. В настоящее время Олли Александер приостановил групповую деятельность, решив продвигаться под своим именем.

Ранее экс-фронтмен Years & Years признался, что букмекеры оценили его шансы на победу на «Евровидении» в 1%. По словам Александера, его это не расстроило.