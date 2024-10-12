Родители невестки Королевой не приехали на свадьбу дочери из-за бедности

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко этим летом сыграли свадьбу единственного сына Архипа в Санкт-Петербурге. Его избранницей стала 23-летняя стриптизерша Мелисса Волынкина. Но ее родителей на торжестве не было. На днях они объяснили, почему пропустили свадьбу дочери.

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Отец и мать Волынкиной появились на передаче «Прямой эфир» на канале «Россия». Они вместе с младшим братом Мелиссы живут в маленьком городе Мыски Кемеровской области очень скромно.

Отец невестки Королевой рассказал, что про торжество знал, но поехать Петербург не мог из-за работы и слабого здоровья супруги. Мать же девушки посетовала, что им просто не на что было приехать на свадьбу.

С самой звездой они общались только по телефону, а Архипа видели, когда он приезжал к ним в гости знакомиться.

— Они приезжали к нам. Встречали нормально. Наташа Королева с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем, — сообщила мать Волынкиной.

В сентябре родители Мелиссы столкнулись с вниманием репортеров, которые пришли к ним без приглашения. Девушка прокомментировала произошедшее и отметила, что такое вмешательство вызывает у ее семьи большой стресс.