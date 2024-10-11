Моргенштерн* оплатил все назначенные ему штрафы

Рэпер Алишер Моргенштерн (*внесен в реестр иноагентов в РФ) оплатил все назначенные ему ранее административные штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, сам музыкант при этом не согласен с законностью соответствующих судебных решений.

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"Несмотря на то, что мой подзащитный не согласен с законностью всех этих назначенных ранее административных штрафов, как и с внесением его в реестр иностранных агентов, [он], как законопослушный гражданин, после вступления в силу соответствующих судебных актов оплатил их молниеносно", - сказал защитник.

Из соцсетей Моргенштерна пропали все публикации на фоне уголовного дела

В июне и ноябре 2023 года Савеловский суд Москвы дважды оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за то, что он не указал свой статус иностранного агента в публикациях в соцсетях. А в июле этого года штраф в отношении рэпера уже составил 45 тысяч рублей. Все судебные решения в отношении рэпера признаны в апелляции законными и вступили в законную силу.