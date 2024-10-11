«Прилетит мой друг Валерик»: что известно о возвращении Леонтьева на сцену

Певец Валерий Леонтьев выступит в России после долгого перерыва, сообщил продюсер и композитор Игорь Крутой. Возвращается ли Леонтьев на сцену, где он живет — в РФ или США?

Что известно о возвращении Леонтьева на сцену

В ноябре состоятся юбилейные творческие вечера Игоря Крутого. Продюсер сообщил, что на мероприятиях в течение двух дней будет выступать Валерий Леонтьев. Предполагается, что певец исполнит несколько композиций, написанных в тандеме с Крутым.

«Я прилично волнуюсь, потому что 8–9 ноября состоятся мои юбилейные концерты, в которых гостями будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — заявил Крутой.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru порассуждал, вернется ли Леонтьев к активной творческой деятельности в России.

«Разовое выступление Леонтьева у Крутого я не считаю возвращением на эстраду. Он приедет и просто для друга отработает один или два номера. После этого выступления, мне кажется, к активной творческой деятельности певец не вернется», — пояснил Рудченко.

В конце июня Леонтьева заметили в одном из отелей, расположенных в центре Москвы. По информации StarHit, там накануне с размахом отмечал 45-летний юбилей российский предприниматель.

В публикации говорится, что на мероприятии также присутствовал Николай Басков, который и открывал праздничный вечер. После него на сцене появился Леонтьев и исполнил свои главные хиты — «Дельтаплан», «Казанова» и «Всегда быть вместе не могут люди».

Что известно о завершении карьеры Леонтьевым

Валерий Леонтьев сообщил об уходе со сцены 19 марта, в день своего 75-летия.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — говорил Леонтьев MK.RU.

Директор исполнителя Борис Чигирев подтвердил журналистам, что артист прекратит концертную деятельность.

«Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет», — сказал Чигирев.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Леонтьев продолжит выступать на частных мероприятиях, несмотря на уход со сцены. Авторы канала считают, что корпоративы будут приносить артисту хороший заработок.

Где сейчас живет Леонтьев, мнение об СВО

Продюсер Евгений Кобылянский полагает, что Леонтьев вместе с супругой живет в США, где давно приобрел недвижимость. По его словам, после начала СВО исполнитель намеренно принял решение не комментировать происходящие события.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал Леонтьева высказать свое мнение о спецоперации.

«В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и по недавнее время? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Следовательно, „тихушник“», — заявил Бородин.

Директор Леонтьева утверждал, что певец не эмигрировал в США и не сменил постоянное место жительства. Он объяснил, что Леонтьев просто регулярно навещает свою жену, которая много лет живет в Америке.