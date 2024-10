Charli XCX представила альбом ремиксов Brat

Британская певица Charli XCX открывает сезон brat autumn своим лонгплеем под долгим названием Brat and it’s completely different but also still brat. В него вошли 16 ремиксов, часть которых была выпущена ранее: фиты с Билли Айлиш (Guess), Lorde (Girl, So Confusing) и Троем Сиваном (Talk Talk).

Альбом ремиксов пестрит громкими именами, среди которых можно увидеть Ариану Гранде (Sympathy is a knife), Bon Iver (I think about it all the time), The Japanese House (Apple), Кэролайн Полачек (Everything is romantic) и многих других.

Charli XCX постепенно представляла фиты с артистами с помощью рекламных щитов, которые фанаты находили по всей территории США, пишет Billboard.

Ранее певица рассказала, что сделала обложку с текстом для альбома Brat, чтобы сэкономить. Изначально Чарли не была уверена в том, что альбом понравится широкой аудитории.