Родственник колумбийской певицы Шакиры Рафаэль Мебарак Риполи погиб в бою у деревни Борки Курской области. Отмечается, что 31-летний наемник служил в составе одного из подразделений ВСУ.

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На территорию Курской области он вместе с сослуживцами зашел в начале сентября. Обугленное тело мужчины опознали по тазобедренному суставу. В начале октября его останки отправили в Южную Америку, передает Telegram-канал «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украинские вооруженные силы испытывают острый дефицит некоторой военной техники, а на фронте в Донбассе сложилась чрезвычайно непростая ситуация.

Пленный боец ВСУ рассказал о том, как его роту «из тех, кому за 50» лет обманом отправили в бои под Курском. При этом командование пообещало ему и его сослуживцам, что те будут находиться исключительно в тылу.