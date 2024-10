T.I. признался, что больше не хочет выступать

Рэпер, ветеран трэпа T.I. сообщил, что грядущее шоу на фестивале 96.1 The Beat's Jingle Ball в декабре станет для артиста последним.

© go.zvuk.com

В интервью Atlanta’s 96.1 The Beat музыкант признался, что ему больше не нужны деньги и он не желает давать концерты. «Я не хочу, чтобы люди платили мне за то, чтобы я скакал и потел ради их развлечения», — заявил T.I..

В прошлом году исполнитель говорил, что завершит карьеру после выхода его 12-го альбома Kill the King and Kiss the King. Пластинка была анонсирована еще в 2021-м, с тех пор увидел свет только один сингл LLOGCLAY. Дата релиза пока неизвестна.

В последние годы T.I. все больше занимается актерским мастерством, стендапом и предпринимательской деятельностью.

Ранее артист сказал, что не помнит большинство своих текстов.