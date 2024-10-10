Зарубежные родственники Аллы Пугачевой подставили Примадонну

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу антиквариат, который хранился в её подмосковном замке в деревне Грязи. Об этом, со ссылкой на Федеральную таможенную службу, сообщила российским СМИ администрация аэропорта «Шереметьево».

Согласно информации, которую распространил аэропорт, среди старинных предметов искусства оказались картины современников Рембрандта и Леонардо да Винчи. Вся коллекция Пугачёвой оценивается экспертами примерно в 20 миллионов долларов или в 2 миллиарда рублей. ФТС России пока не подтвердила информацию из «Шереметьево».

Как сообщили в аэропорту, все предметы старины были оформлены на одного из мужей певицы, но оформлены не в соответствии с законодательством, поэтому задержаны на границе.

Модераторы фан-клуба Аллы Пугачёвой сообщили «Свободной прессе», что Пугачёва не знала о происшествии, пока они ей не рассказали.

Как сказал когда-то в интервью композитор Раймод Паулс, автор вечных песен: "Миллион алых роз" и "Старинные часы" - "Деньги не интересуют Пугачёву, они интересуют только её мужей".

Можно ли воспринимать попытку вывези имущество Пугачёвой, как её решение больше не возвращаться в Россию – «Свободной Прессе» рассказал музыкальный критик и телевизионный ведущий Илья Легостаев.

«СП»: Илья, что говорят знакомые Аллы Борисовны в «культурных кругах»: она больше не вернётся?

- Те, кто знают Пугачёву – ничего не говорят о тех событиях, которые произошли в её жизни в последнее время, и о том, что на уме у народной артистки. Люди, которые имеют достоинство, предпочитают ничего не говорить. А, о тех, кто использует ситуацию, чтобы тявкать на Пугачёву, я сам говорить не очень хочу…

Огрызаются на неё в основном те люди, которые понимают, что облаять Примадонну - кратчайший путь в топы. Это пусть остаётся на их совести, но мне кажется, что они очень сильно портят свою карму.

«СП»: Илья, а что тебе говорят зрители, с которыми ты по долгу службы общаешься: пришли бы они ка концерты Пугачёвой, если бы она решила их провести в России?

- Я думаю – побежали бы. Её фан-клуб по-прежнему жив, для многих жителей нашей страны Пугачёва остаётся Аллочкой, без которой не жить. Как в анекдоте: генсеки меняются – Аллочка остаётся.

«СП»: Пугачёва имеет возможность давать концерты за границей, где она сейчас проживает?

- Возможность – имеет. Желающих организовать – достаточно. Но насколько мне известно, последние её концерты были в Москве и Минске.

«СП»: Насколько известно, Пугачёва, в отличие от большинства современных российских звёзд, поёт только по-русски. Как могло получиться, что связь Пугачёвой и России разорвалась?

- У неё есть семья. Она рассудила так, что интересы семьи для неё – на первом месте. Стремление Пугачёвой сохранить семью, сделать жизнь семьи полноценной и счастливой… Я думаю, что она решилась на такой сложный шаг ради близких. Очень трудно в немолодом возрасте терять не просто место жительство, а место жизни. Очень…