Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместных интервью

Участник группы Oasis Лиам Галлахер в своем X (Twitter) написал, что он и его брат Ноэл не собираются давать совместные интервью в связи с реюнионом коллектива.

Такое решение артист объяснил боязнью, что СМИ начнут задавать братьям «навязчивые вопросы» и попытаются «найти слабые места в их отношениях».

В прошлом месяце Лиам уточнил, что между исполнителями заключен мир.

«Не могу дождаться, когда выйду на сцену и буду посылать ему воздушные поцелуи между песнями», — разоткровенничался музыкант. На вопрос поклонника, считает ли он до сих пор Ноэла картошкой, Галлахер ответил, что нет, и добавил: «Я не позволю сказать ни одного плохого слова об этом прекрасном, талантливом молодом человеке».

Шутка про картофель тянется с 2016 года, когда Лиам впервые усмотрел сходство между овощем и своим братом.

В августе Oasis анонсировали первый с 2009 года тур. В 2025-м группа выступит в Великобритании, Ирландии и Северной Америке. Недавно появилась информация, что коллектив ведет переговоры о выпуске документального фильма про свое воссоединение.