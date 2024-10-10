Антикварные предметы искусства, которые проживающая за границей певица Алла Пугачева попыталась вывезти из России, могут достаться государству. Такое мнение выразил вице-президент Гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Михаил Перченко.

Коллекция исполнительницы хита «Арлекино» оценивается в 20 миллионов долларов. Среди ценных арт-объектов значатся французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

Как пояснил эксперт, вещи старше 50 лет практически невозможно вывезти за границу, тем более без сопроводительных документов, которые можно получить только в Минкульте.

«Пугачева может назвать любые причины для вывоза предметов искусства, но их не сочтут вескими. Все это достанется государству. Возможно, пойдет не в конкретную коллекцию музея, а в его запасники», – объяснил Перченко в беседе с Абзацем.

Ранее сообщалось, что во время прошлогоднего визита Пугачевой в Россию ее представители составили опись антиквариата, находящегося в замке в подмосковной древне Грязь. Предметы старины, оформленные на ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), были подготовлены к отправке за границу из аэропорта Шереметьево, однако на таможне предоставили неполный пакет документов, поэтому груз не выпустили.

*Признан иностранным агентом на территории России