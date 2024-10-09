Ричард Гир вышел в свет с женой, которая моложе него на 34 года
Американский актер Ричард Гир появился на публике со своей женой Алехандрой, которая моложе него на 34 года. Об этом сообщает сайт Just Jared, опубликовавший фото.
75-летний Ричард Гир и 41-летняя Алехандра появились на премьере картины «Мудрость счастья», которая состоялась 8 октября на кинофестивале в Цюрихе. Для выхода в свет артист выбрал белую рубашку, черный брючный костюм и туфли. Супруга знаменитости позировала в молочном макси-платье без рукавов, которое было украшено пайетками. Александра дополнила образ серьгами, цепочкой с кулоном и золотистыми босоножками. Ей уложили волосы и сделали макияж с коричневыми блестящими тенями и розовой помадой.
Супруги воспитывают двоих общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Вдобавок у жены актера есть наследник от брака с предпринимателем Говиндом Фридландом, Альберту 11 лет.
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