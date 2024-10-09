Продюсер раскрыл гонорар Александра Серова

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о гонорарах и райдере певца Александра Серова.

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В беседе с порталом «Страсти» он признался, что исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» является вспыльчивым человеком.

«Гонорар Александра Серова достаточно приемлемый, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Это за концерт в Москве, возможно, в регионах другие цифры. Есть колебания», – поделился Дворцов.

Продюсер высказался и о характере артиста. В СМИ часто обсуждают его конфликты.

«Он очень вспыльчивый. Но все талантливые люди вспыльчивые, это нормально – творческая натура. Он лояльный, всегда идет на контакт. Может быть конфликтным, но не скандалист. Бывает такое», – объяснил Сергей.

Что касается райдера, то у Серова все как у всех: трансфер, холодные и горячие закуски, алкоголь – коньяк, виски.

Ранее мы писали о том, что певец Александр Серов громко выступил в Кремле. Во время концерта у него случилось несколько инцидентов – звезда чуть не упал со стула и отпрыгнул от женщины, которая поцеловала ему руки. Певец удивился и запретил это делать.