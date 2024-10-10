Названа причина признания Понасенкова* иноагентом

Причиной признания иностранным агентом публициста Евгения Понасенкова* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) стало получение им иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Об этом сказано в решении Замоскворецкого суда по иску Понасенкова* к Минюсту, с которым ознакомился ТАСС.

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"В Минюст России поступила информация из Федеральной службы по финансовому мониторингу о том, что Понасенков Е. Н.* является получателем опосредованного иностранного финансирования, а именно в период с мая 2019 года по январь 2022 года Понасенкову Е. Н.* 15 операциями поступили средства от общества с ограниченной ответственностью "Издательство АСТ", являющегося получателем иностранного финансирования", - сказано в документе.

Стала известна причина внесения комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Там также говорится, что еще одной причиной внесения Понасенкова* в реестр иноагентов стали ссылки, которые он делал в своих соцсетях на СМИ, признанные иноагентами.

"За период с марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты распространения Понасенковым Е. Н.* сообщений и материалов иностранных средств массовой информации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", The Insider SIA, выполняющих функции иностранного агента. С марта 2021 года по март 2022 года выявлены факты участия Понасенкова Е. Н.* в создании сообщений и материалов иностранного средства массовой информации ООО "Телеканал "Дождь", выполняющего функции иностранного агента", - говорится в решении суда.

В 2022 году Понасенков* и созданное им ООО "Первый научный" были внесены в реестры иностранных агентов. Блогер подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, который был отклонен.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.