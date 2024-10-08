Tekashi 6ix9ine подписал контракт на 6 миллионов долларов с лейблом Kartel Music

Хип-хоп-артист Tekashi 6ix9ine заключил сделку с компанией Kartel Music на сумму 6 миллионов долларов.

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Миллион исполнитель получит за свой предстоящий лонгплей, который запишет с мексиканскими музыкантами, передает TMZ. Оставшиеся деньги будут выплачены рэперу в ходе тура по США, Мексике, Центральной и Южной Америке. Ожидается, что Tekashi 6ix9ine заработает 250 тысяч долларов за каждый концерт.

По условиям контракта артист должен избегать проблем с законом, юридических скандалов, не инициировать конфликты в интернете. Ранее рэпера не раз обвиняли в сексуализированном и домашнем насилии, нападении на людей, неуплате налогов.

Недавно Tekashi 6ix9ine анонсировал шоу в Москве 19 октября.