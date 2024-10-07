Умерла мать Уитни Хьюстон

На 92-м году жизни скончалась мать Уитни Хьюстон и двукратная обладательница премии «Грэмми» — Сисси Хьюстон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на невестку поп-певицы Пэт Хьюстон.

По данным агентства, Хьюстон скончалась утром 7 октября в своем доме в Нью-Джерси. Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера, от которой она страдала в последние годы.

«Наши сердца наполнены болью и печалью. Ее вклад музыку и культуру не имеет себе равных», — приводятся в тексте слова Пэт Хьюстон.

Напомним, что Сисси Хьюстон прославилась в качестве участницы вокальной группы The Sweet Inspirations. Последний свой концерт с группой она провела в 1969 году на шоу певца Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.