Дочь Успенской вернулась в Россию

Пропавшая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина прилетела в Россию из Израиля. Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка в порядке и уже встретилась с мамой.

Отмечается, что информацию об этом подтвердил помощник певицы. Выяснилось, что Плаксина улетела из России, никому об этом не сообщив, а 3 октября обнаружилась в Израиле. Из-за массированной атаки Ирана ее возвращение откладывалось.

Напомним, что о пропаже дочери Успенская рассказала 2 октября. Тогда певица заявила, что Татьяна уже несколько дней не выходит на связь. По ее словам, никто из работающих у нее людей не видели момента пропажи человека.

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Выдвигались предположения, что девушку могли похитить из-за концертной деятельности матери в ЛНР и ДНР, или же «дилеры» — по сообщениям СМИ, Плаксина ранее имела проблемы с наркотиками. 3 октября стало известно, что она вышла на связь.