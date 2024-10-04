Галкин* предположил, когда закончится СВО

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время одного из последних выступлений заявил, что СВО не закончится быстро, как многие думают, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Понауехавшие». Артист вспомнил: 100 лет назад писатель Максим Горький, решивший переждать революцию на итальянском острове Капри, тоже думал, что это скоро закончится, но этого не случилось.

Также артист сравнил уехавших из России Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с Федором Шаляпиным и Максимом Горьким, которые эмигрировали после 1922 года.

Галкин провел аналогию между нынешними релокантами, собирающими деньги на помощь ВСУ, и Шаляпиным, который пожертвовал деньги детям эмигрантов. Тогда, по словам Галкина, певца обвинили в спонсировании белой гвардии и лишили звания народного артиста и права возвращаться на родину.

Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Ранее стало известно об отъезде Галкина с супругой Аллой Пугачевой в США, где живут дочь примадонны Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков. Комик убрал Израиль из гастрольного тура.

До этого сообщалось, что Галкин запретил россиянам записывать на камеру и диктофон его выступления в рамках тура по США и Канаде. За соблюдением правила будет следить усиленная охрана. Согласно предварительной информации, такое решение было принято после скандала на концерте Галкина в Дубае.