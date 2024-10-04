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Галкин* предположил, когда закончится СВО

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время одного из последних выступлений заявил, что СВО не закончится быстро, как многие думают, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Понауехавшие». Артист вспомнил: 100 лет назад писатель Максим Горький, решивший переждать революцию на итальянском острове Капри, тоже думал, что это скоро закончится, но этого не случилось.

Галкин* предположил, когда закончится СВО
© РИА Новости

Также артист сравнил уехавших из России Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с Федором Шаляпиным и Максимом Горьким, которые эмигрировали после 1922 года.

Галкин провел аналогию между нынешними релокантами, собирающими деньги на помощь ВСУ, и Шаляпиным, который пожертвовал деньги детям эмигрантов. Тогда, по словам Галкина, певца обвинили в спонсировании белой гвардии и лишили звания народного артиста и права возвращаться на родину.

Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Ранее стало известно об отъезде Галкина с супругой Аллой Пугачевой в США, где живут дочь примадонны Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков. Комик убрал Израиль из гастрольного тура.

До этого сообщалось, что Галкин запретил россиянам записывать на камеру и диктофон его выступления в рамках тура по США и Канаде. За соблюдением правила будет следить усиленная охрана. Согласно предварительной информации, такое решение было принято после скандала на концерте Галкина в Дубае.

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